Эксперты предсказали снижение ключевой ставки на заседании Банка России 25 июля

сегодня в 10:18

Основной интригой грядущего заседания по-прежнему остается сигнал регулятора, а также пересмотр им среднесрочного прогноза.

На прошедшем 6 июня заседании совета директоров Центробанк снизил ключевую ставку до 20% годовых. Это произошло впервые за 3 года.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк РФ с высокой вероятностью планирует рассматривать вопрос уменьшения ключевой ставки, но в случае, если будут сохраняться нынешние тенденции в российской экономике. При этом она неоднократно подчеркивала необходимость проведения жесткой денежно-кредитной политики.