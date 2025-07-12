Телеведущая Юлия Меньшова высмеяла женщин за 50, которые пытаются конкурировать с 20-летними. Она заявила, что эта борьба проиграна заранее, сообщает «СтарХит» .

«Когда женщина за 50, я сейчас говорю о себе, надевает пуш-ап лифчик, обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, делает себе попу или идет ее качать в фитнес-зале — для меня это смешно», — заявила Меньшова.

В шоу стилиста Алеко она подчеркнула, что у зрелых женщин не получится конкурировать с 20-летними, потому что такая борьба заведомо проиграна. Все равно молодые обладают натуральной красотой, чего не скажешь о женщинах 50+.

При этом Меньшова подчеркнула, что речь не о тех представительницах прекрасного пола в возрасте, которые ухаживают за собой. Она имеет в виду тех, кто пытается всячески себя переделать и визуально уменьшить возраст. По ее словам, «природу обмануть невозможно».

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