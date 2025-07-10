Хирург объяснил, что стало с лицом фигуриста Плющенко

Как отметил специалист, звезда не делал себе «лисьих глазок». Такой эффект получают путем процедуры под названием кантопексией. В процессе человеку приподнимают уголки глаз и укрепляют внешнюю кайму нижнего века.

Тем не менее, по мнению Короткого, Плющенко была показана такая операция, так как у него уже заметно сползали вниз глаза. В итоге такое вмешательство сильно изменило форму глаз так, что теперь узнать настоящего фигуриста сложно. Хирург добавил, что он сам проводил такую процедуру многим звездам, но раскрывать их имена не стал.

«Что же касается эстетического эффекта, то он наступит далеко не завтра. Понимаете, зона вокруг глаз очень тонкая и долго восстанавливается. Понадобится как минимум полгода, чтобы сошли отеки, а еще через полгода появится первичный результат пластики», — добавил эксперт.

В заключение хирург добавил, что процесс и срок заживления ран для каждого человека индивидуален. Особенно он затягивается, если человек склонение отечности.