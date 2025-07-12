В Тюмени подорожали бизнес-ланчи

Обеды в тюменских ресторанах за год подорожали на 23%

В текущий летний сезон в ресторанах Тюмени средний чек на обед составил 1352 рубля, что на 23% превышает показатель прошлого года. При этом средняя стоимость бизнес-ланча в столовых и закусочных выросла до 447 рублей (+18%), сообщает РБК со ссылкой на государственный информационно-статистический ресурс ЕМИСС.

«По данным Росстата на июнь 2025 года, продуктовая корзина подорожала на 17%. Также в среднем на 12% выросли коммунальные платежи. Поэтому удорожание обедов — абсолютно логичный процесс», — заявила руководитель отдела маркетинга городских кофеен «Кофе Брют» Ульяна Рассошкина.

Она напомнила, что ресторан продает продукт в составе блюда. Для его приготовления требуются усилия людей, а также свет, вода и электроэнергия. В связи с этим повышение цен в сфере общественного питания — неизбежный процесс, который можно считать обоснованным.

Рестораторы утверждают, что бизнес-ланчи — это, прежде всего, возможность заполнить дневные часы. При этом прибыль от них обычно ниже, чем от основного меню, однако бизнес-ланчи позволяют избежать простоя кухни и сотрудников заведений.

Как отметили в пресс-службе BakeUp и #СибирьСибирь, рестораны не могут сильно поднимать цены, так как бизнес-ланчи являются инструментом для заполнения залов в дневное время и привлечения новой аудитории.

Ранее ресторатор назвал условие, при котором McDonald’s вернется в Россию. По его словам, для американской корпорации это обернется колоссальными финансовыми издержками.