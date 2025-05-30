Ресторатор назвал условие, при котором McDonald’s вернется в Россию

По его словам, для американской корпорации, имеющей за плечами многолетний опыт развития и широкую сеть филиалов по всей стране, это обернется колоссальными финансовыми издержками.

«Надо знать условия сделки: как они продали, заложен ли опцион обратного выкупа. Это гигантские деньги. Думаю, условия заложены. Вопрос — какие? Конечно, компания McDonald’s, которая развивалась несколько десятилетий, открыла много точек, определенно оставила возможность возврата. А так, если сосчитать все точки, все выкупить, то это огромные деньги. Никто бы не смог купить за реальную цену. Думаю, были спецусловия или специальная цена на покупку», — пояснил ресторатор.

Ранее компания McDonald’s отправляла заявку в Роспатент на регистрацию собственного товарного знака «Макдональдс».