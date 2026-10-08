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В Казахстане завершились съемки «Доспехов Бога» с Джеки Чаном

В Казахстане закончили снимать международный кинопроект «Доспехи Бога. Ультиматум». Главную роль в картине исполнил Джеки Чан, сообщает «Царьград» .

Первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков на пресс-конференции в Астане подтвердил, что ведомство и китайская государственная кинокомпания China Film Group Corporation содействовали работе над фильмом. В мероприятии участвовал Джеки Чан.

Съемки проходили в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Участники пресс-конференции обсудили природные и локационные возможности Казахстана и перспективы привлечения зарубежных съемочных групп.

«Ожидается, что проект будет способствовать продвижению туристического и культурного потенциала Казахстана, а также привлечению международных кинопроизводств в страну», — сообщило министерство культуры и информации республики.

Для казахстанской компании Salem Entertainment картина стала первым международным проектом. Лента готовится к выходу в международный прокат.

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