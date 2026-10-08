Водителям рассказали, как действовать при спущенном колесе

При спущенном колесе нужно включить аварийную сигнализацию, найти безопасное место и подготовиться к замене. На оживленной трассе безопаснее дождаться помощи вдали от потока, сообщает Общественная Служба Новостей .

Для остановки нужна ровная поверхность. Водителю стоит надеть светоотражающий жилет, если он есть, и вывести детей и животных подальше от проезжей части. Ехать на пробитом колесе с поврежденной боковиной нельзя.

Для замены нужны накачанная запаска, исправный домкрат и баллонный ключ, обычно на 17–19 мм в зависимости от машины. При необходимости пригодится насос или компрессор. Машину фиксируют ручником и противооткатными упорами, если они есть.

Гайки ослабляют против часовой стрелки, пока колесо стоит на земле, не выкручивая до конца. Домкрат устанавливают под усиленную точку опоры, указанную в инструкции. Затем поднимают машину, снимают гайки и колесо, ставят запаску и наживляют крепеж руками. После опускания автомобиля гайки затягивают по диагонали и проверяют давление.

Докатка служит временной заменой. Полноразмерная запаска позволяет ехать дольше, но тоже требует проверки состояния и давления. Герметик может временно закрыть небольшой прокол. После замены или применения герметика нужно посетить шиномонтаж.

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