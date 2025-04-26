«Макдональдс» может вернуться в Россию
Роспатент: «Макдональдс» отправил заявку на открытие товарного знака в России
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Американская компания McDonald’s отправила заявку в Роспатент на регистрацию собственного товарного знака «Макдональдс». Сотрудники ведомства и компании начали взаимодействовать друг с другом, сообщает РИА Новости.
«Макдональдс» отправил заявку на регистрацию товарного знака в декабре 2024 года. В апреле 2025 года ее начали рассматривать.
Под брендом McDonald’s фирма собирается изготавливать и продавать в РФ еду, напитки, доставлять их, а также предоставлять ресторанные услуги. Шансы на регистрацию товарного знака оцениваются, как высокие.
Ранее бренд одежды Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России.