«Макдональдс» может вернуться в Россию

Американская компания McDonald’s отправила заявку в Роспатент на регистрацию собственного товарного знака «Макдональдс». Сотрудники ведомства и компании начали взаимодействовать друг с другом, сообщает РИА Новости .

«Макдональдс» отправил заявку на регистрацию товарного знака в декабре 2024 года. В апреле 2025 года ее начали рассматривать.

Под брендом McDonald’s фирма собирается изготавливать и продавать в РФ еду, напитки, доставлять их, а также предоставлять ресторанные услуги. Шансы на регистрацию товарного знака оцениваются, как высокие.

Ранее бренд одежды Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России.