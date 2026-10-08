Пенсионер спас двух девочек из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре

Игорь Вольштейн помог двум сестрам выбраться из горящей квартиры через соседский балкон. Мать девочек и еще четверо детей погибли, сообщает RT .

Утром пенсионера, бывшего слесаря, разбудила жена: она услышала детские крики. С балкона третьего этажа супруги увидели густой черный дым из квартиры этажом выше. Вольштейн бросился к соседке, через балкон которой можно было добраться до детей.

«Их квартира этажом выше, но рядом есть соседский балкон. Я побежал к хозяйке этой квартиры. Молил Бога только, чтобы она была дома и открыла дверь. Сразу подумал, что можно вытащить детей через соседский балкон. К счастью, женщина не спала и впустила меня», — рассказал Вольштейн.

Десятилетняя девочка передала ему младшую сестру, затем мужчина помог перебраться ей самой. Дети кашляли и были покрыты сажей. Вольштейн с соседкой отвели их в ванную. Сестры рассказали, что проснулись в дыму и сразу побежали на балкон: огонь начался в их комнате. В квартире не было датчиков дыма или огня.

Источник RT в правоохранительных органах назвал предварительной причиной пожара замыкание электропроводки. По его словам, неблагополучная семья состоит на учете. Силовики проверяют возможную халатность органов опеки.

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