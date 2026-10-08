Музей «Новый Иерусалим» подготовил программу к выставке лаковой миниатюры

Музей «Новый Иерусалим» в Истре проведет экскурсии, мастер-классы, концерты и встречи с художниками в рамках выставки «Федоскино: где живет душа». Проект открылся 1 октября и объединил около 300 произведений федоскинских мастеров, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре подготовил программу к выставке «Федоскино: где живет душа». Экспозиция включает около 300 произведений лаковой миниатюрной живописи. Выставка открылась 1 октября и продлится до 14 марта 2027 года. Возрастная маркировка — 0+.

Тематические и обзорные экскурсии познакомят посетителей с историей промысла и тонкостями работы мастеров. Для детей старшего возраста подготовили интерактивную программу «Игра в сказку» и музейные занятия «Павел Бажов — словесных дел мастер» и «Гора самоцветов. Путешествие в мир горных пород минералов и металлов». На мастер-классах дети и взрослые попробуют создать собственные работы на примере произведений федоскинских художников.

Музыкальную программу представят ансамбль баянистов «Русский тембр», секстет балалаек Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова и симфонический оркестр Московской областной филармонии.

В рамках проекта также состоятся творческие встречи с руководителем Хотьковской фабрики резных художественных изделий Виталием Хрулевым, художником-иллюстратором и автором детских обучающих книг Екатериной Ястребовой, основателем компании ковроткачества Еленой Масаевой. Билеты на встречи дают возможность посетить экспозицию выставки.

Расписание мероприятий, подробная информация и билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.