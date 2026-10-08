«Яндекс» продолжает устранять последствия прилета дрона по дата-центру

сегодня в 16:43

Специалисты «Яндекса» продолжают работу по устранению последствий прилета беспилотника по дата-центру в Сасове, сообщили в канале оповещения пользователей Yandex Cloud.

Утром 8 октября «Яндекс» сообщил, что в дата-центре компании в Сасове Рязанской области произошел «инцидент, который затронул часть инфраструктуры». Работа дата-центра полностью остановлена.

«Зона доступности ru-central1-b остается недоступной. Причиной инцидента стал пожар, произошедший в результате атаки БПЛА на дата-центр „Яндекса“ в Сасове и затронувший часть инфраструктуры Yandex Cloud», — говорится в сообщении.

Компания предупредила, что сейчас создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре может быть лимитировано. Команда работает над устранением последствий инцидента.

При возникновении вопросов пользователей попросили обращаться в техническую поддержку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.