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Дата-центр не работает: «Яндекс» устраняет последствия инцидента в Сасове

Компания «Яндекс» рассказала об инциденте, произошедшем в дата-центре в городе Сасово Рязанской области, он временно не работает, сообщает «Интерфакс» .

«В дата-центре в Сасове произошел инцидент, который затронул часть инфраструктуры. Сейчас ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет», — сказали в пресс-службе компании.

Там добавили, что специалисты устраняют последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов. Работа дата-центра была полностью остановлена.

Основные сервисы «Яндекса» работают штатно, хотя часть может быть недоступна для пользователей.

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