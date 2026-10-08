Раменская больница открыла новый сезон «Школы главных врачей — Регион»

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Руководители медицинских организаций из Тверской области посетили Раменскую больницу в рамках нового сезона образовательной программы «Школа главных врачей — Регион», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Раменская больница продолжает принимать управленцев здравоохранения со всей страны в рамках программы повышения квалификации «Школа главных врачей — Регион». Обучение сочетает лекции и выездные модули — экскурсии по отделениям, где участники знакомятся с региональными практиками организации медицинской помощи.

Делегация из Тверской области изучила работу Раменской центральной поликлиники: кабинета льготного лекарственного обеспечения, отделения восстановительного лечения, центра амбулаторной онкологической помощи и отделения медицинской профилактики. Заведующая поликлиникой Людмила Паненкова провела экскурсию и ответила на вопросы коллег об организации рабочих процессов и логистике пациентов.

Программа охватывает стратегическое планирование, цифровую трансформацию, экономику, юриспруденцию и управление персоналом.

«Мы создаем кадровый резерв и готовим управленцев нового поколения», — отметила и. о. главного врача Раменской больницы Елена Шатрова.

По ее словам, обучение на практике позволяет коллегам из других регионов перенимать успешный опыт и внедрять его в своих учреждениях, повышая качество медицинской помощи.

Проект реализуется по поручению Минздрава России. Организационную и методологическую поддержку оказывает Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.