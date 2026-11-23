Варвара Кузьминова из Московской области победила в номинации «Спортсмен года» по тяжелой атлетике на премии Moscow Sport & Fitness Awards 2026. Награждение прошло в рамках ежегодного «Кубка Яшанькиных», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Варвара Кузьминова стала лауреатом Moscow Sport & Fitness Awards 2026 в номинации «Спортсмен года» по тяжелой атлетике. Ее тренер Владимир Сущак получил награду в номинации «Тренер года» в том же виде спорта.

Кузьминова представляет областной центр олимпийских видов спорта и СШОР по летним видам спорта в поселке Зеленом Богородского округа. В ноябре 2026 года на чемпионате мира в китайском Нинбо она завоевала бронзу в рывке в весовой категории до 77 кг. Спортсменка подняла 115 кг и повторила рекорд России.

В сентябре 2026 года Кузьминова стала чемпионкой России. В рывке она повторила национальный рекорд — 115 кг, а в толчке установила новый — 135 кг. Сумма двоеборья в 250 кг также стала рекордом страны.

В течение сезона тяжелоатлетка выиграла Кубок России, завоевала серебро чемпионата Европы и бронзу первенства мира.

Moscow Sport & Fitness Awards — ежегодная премия, которой отмечают выдающихся спортсменов, тренеров и проекты в сфере спорта и фитнеса.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.