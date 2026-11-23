Две правые полосы Кремлевской дамбы в Казани остались закрытыми после обещанного открытия 22 ноября. Власти сдвинули ориентировочный срок завершения ремонта до 1 декабря, сообщает «Челны Live» .

23 ноября горожане пожаловались в чате мэрии на ограждения, которые по-прежнему стоят на проезжей части и собирают заторы. По словам жителей, рабочих на закрытом участке не видно.

Власти анонсировали обновление деформационных швов на двух участках дамбы 2 ноября. По первоначальному графику с 3 по 12 ноября движение открывали по правым полосам, с 13 по 22 ноября — по левым.

Комитет внешнего благоустройства объяснил задержку дождями: они помешали вовремя выполнить бетонные работы и укрепить деформационный шов. Бригады завершили работы на первых участках и перешли на противоположную сторону. В конце прошлой недели специалисты перенесли троллейбусные контактные линии и начали демонтаж.

Замечание о малом числе рабочих комитет передал подрядчику для проверки и принятия мер. Чиновники извинились за неудобства.

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