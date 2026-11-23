Резкое воздействие холода без подготовки может привести к переохлаждению и болезни. Начинать закаливание нужно постепенно, сообщает RuNews24.ru .

Старший преподаватель кафедры сестринского дела медицинского факультета Университета «Синергия» Виктория Тихомирова назвала главной ошибкой новичков чрезмерные нагрузки. По ее словам, организм должен успевать адаптироваться к холоду.

«Начинать нужно с самых щадящих методов. Самый безопасный старт — воздушные ванны: это подготовка кожи и сосудов к перепадам температур. Проветривайте комнату перед сном, поддерживая температуру 18–20 градусов, начните спать при открытой форточке, если на улице не мороз, а утром после пробуждения походите по квартире босиком 10–15 минут — это активизирует рефлекторные зоны стоп. Рекомендуются ежедневные прогулки на свежем воздухе в любую погоду: одевайтесь по погоде, не кутайтесь, но и не мерзните», — пояснила Тихомирова.

Следующим этапом она назвала контрастный душ: 30 секунд комфортно теплой воды, 15–20 секунд прохладной, затем снова 30 секунд теплой. Завершать процедуру эксперт рекомендовала прохладной водой.

При дрожи и ознобе процедуру нужно прекратить. Во время болезни закаливание следует отложить, а при усталости и разбитости после него — обратиться к медработнику.

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