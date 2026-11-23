Киноэксперты допускают номинацию Борисова за фильм «Искусственный интеллект». В 2025 году он претендовал на «Оскар» за «Анору», но не получил награду.

«Номинация Юры Борисова на „Оскар“ — совершенно уникальная история: артиста из другой страны, не члена Киноакадемии, выдвигают уже во второй раз. На мой взгляд, это яркий показатель уровня его мастерства. И было бы прекрасно, если бы он получил эту награду — весь мир еще раз узнает, что российский артист Юра Борисов достоин „Оскара“. Что касается разговоров о том, стоит ли ему отказываться от номинации: насколько мне известно, ни номинироваться, ни получать премию ему никто не запрещает, и на репутации это никак не может отразиться. Но в любом случае — решать будет, конечно, он сам. От всей души желаю ему победы», — поделилась Безрукова.

В середине ноября Сергей Безруков напомнил Борисову о значимости российских кинопремий. Николай Бурляев призвал его отказаться от «Оскара»: по мнению актера, российским артистам на церемонии не место. BadComedian выразил непонимание претензий Безрукова.

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