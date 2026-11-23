Участники выездной встречи 23 ноября обсудили с подрядчиком ход обновления сквера на улице Полубоярова в Привокзальном микрорайоне Наро-Фоминска, график и последовательность оставшихся работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сквере демонтировали старые элементы и проложили подземный кабель для новых опор освещения. Обустройство пешеходных дорожек практически завершено. Продолжается установка памятной стелы «Город воинской славы», на которой также укажут дату первого упоминания Наро-Фоминска в летописи — 1629 год.

Подрядчику предстоит завершить укладку покрытия на пешеходных маршрутах, подключить камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город» и смонтировать детскую площадку. Для посетителей установят скамейки, вдоль дорожек разместят урны. Завершающим этапом станет обустройство газонов.

На выездной встрече особое внимание уделили качеству материалов и согласованности действий специалистов на разных участках. С представителями подрядной организации подробно рассмотрели сроки каждого из оставшихся этапов.

Сквер обновляют по программе «Формирование комфортной городской среды». После завершения работ жители Привокзального микрорайона получат благоустроенное пространство для прогулок, отдыха с детьми и встреч с соседями.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.