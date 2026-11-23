В Наро-Фоминском округе провели турнир по шашкам для старшего поколения

Библиотека села Атепцево провела дружеский турнир по шашкам «Увлекательный мир шашек» для читателей старшего поколения. Встреча 23 ноября объединила любителей настольной игры и стала поводом для общения.

Участники просчитывали ходы, следили за действиями соперников и обсуждали тактические комбинации. Состязание прошло в дружеской обстановке: игроки делились секретами мастерства и подсказывали друг другу удачные ходы.

Организаторы отметили, что шашки тренируют память, логическое и стратегическое мышление, помогают развивать концентрацию. Подобные встречи в библиотеке проходят регулярно и пользуются популярностью у местных жителей. Они дают пожилым людям возможность общаться, интересно проводить время и поддерживать активный образ жизни.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.