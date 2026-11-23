В Наро-Фоминском округе провели турнир по шашкам для старшего поколения
Фото - © Пресс-служба администрации НФГО
Читатели старшего поколения 23 ноября приняли участие в дружеском турнире «Увлекательный мир шашек» в библиотеке села Атепцево Наро-Фоминского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Библиотека села Атепцево провела дружеский турнир по шашкам «Увлекательный мир шашек» для читателей старшего поколения. Встреча 23 ноября объединила любителей настольной игры и стала поводом для общения.
Участники просчитывали ходы, следили за действиями соперников и обсуждали тактические комбинации. Состязание прошло в дружеской обстановке: игроки делились секретами мастерства и подсказывали друг другу удачные ходы.
Организаторы отметили, что шашки тренируют память, логическое и стратегическое мышление, помогают развивать концентрацию. Подобные встречи в библиотеке проходят регулярно и пользуются популярностью у местных жителей. Они дают пожилым людям возможность общаться, интересно проводить время и поддерживать активный образ жизни.
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