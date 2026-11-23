Команда «Рекинцо Юнайтед» обыграла «Релиту» со счетом 4:3 в четвертом туре чемпионата Солнечногорска по футзалу сезона 2026/2027. Шесть матчей тура прошли 21 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Рекинцо Юнайтед» заработала первые очки после серии поражений. Руководитель команды Абраам Кесоян отметил, что теперь каждая игра имеет решающее значение.

«Чтобы подняться, нам нужно стабильно побеждать дальше», — подчеркнул Кесоян.

Сильными сторонами команды он назвал молодой состав, сплоченность и сложившийся костяк: многие игроки знакомы с детства, что помогает действовать слаженно. Задача команды — набирать максимум очков.

Результаты четвертого тура: «Легион» — «СШ № 1» — 3:4; «Солнечный бульвар» — «Серебряная черепаха» — 4:3; «СССР» — «ТиШе» — 0:21; «Релита» — «Рекинцо Юнайтед» — 3:4; «Юниор» — «Авангард» — 10:3; «Горсовет» — «ЦМИС» — 4:6.

Тройка лидеров укрепила позиции. «ТиШе» и «Юниор» возглавляют таблицу с 12 очками каждый, не потерпев ни одного поражения. Следом идет «Солнечный бульвар» с 9 очками.

«Чемпионаты по футзалу в Солнечногорске проводят уже шестой год, и интерес к ним со стороны участников и болельщиков только растет», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Она также отметила рост уровня местного футзала и результаты упорства и сплоченности команд.

Чемпионат включает 22 тура и продлится до марта. Организатор — Солнечногорский футбольный союз.

Канал «Солнечногорск. Главное» в МАХ: https://max.ru/id5044013302_gos

Канал главы округа Константина Михалькова в МАХ: https://max.ru/mikhalkov_official

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.