Основатель и координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин дал интервью журналистке Ксении Собчак. Беседа была опубликована 23 ноября на канале «Осторожно: Собчак» под заголовком «Андрей Кормухин, «Сорок сороков»: «Мы даже Киркорова любим»». Во время разговора основатель движения объяснил выбор оттенков для его символики.

Собчак указала на то, что символика движения визуально перекликается с историческими нацистскими элементами. Кормухин в ответ заявил, что «Сорок Сороков» никогда не ставили перед собой подобных намерений.

По его словам, изначально рассматривались три цвета — черный, белый и красный, — и в итоге выбрали красный как пасхальный. От черного отказались, поскольку он вызывал бы ассоциации с черносотенцами, а от белого — из-за связи с «белым» движением.

Кормухин также обратил внимание, что аббревиатуру ДСС отдельные люди намеренно прочитывают как «СС», отбрасывая одну букву, и подчеркнул, что движение в такие ассоциации не играет.

Кроме того, он напомнил, что в 2010-е годы либеральные СМИ распространяли о движении «90% лжи», навязывая активистам образ «бритоголовых» и «фашистов».

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