Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что отделение Ассоциации создали в январе 2025 года. По итогам прошлого года оно заняло второе место в Подмосковье, а региональная Ассоциация стала лучшей в России. Отделение провело 660 мероприятий, включая 33 региональных и восемь федеральных, почти 300 уроков мужества и 134 личных приема.

Ветераны встретились с Героем России, военкором Евгением Поддубным и обсудили предложения для Народной программы партии «Единая Россия» по трудоустройству, образованию и социальной адаптации бойцов.

В регионе действуют 40 мер поддержки участников СВО и их семей в дополнение к федеральным гарантиям. Округ предоставляет бесплатное посещение музеев и прокат спортинвентаря по специальным картам, горячее питание школьникам и отдых в лагерях.

Первый в Подмосковье муниципальный центр поддержки участников СВО открылся в Одинцово в октябре 2022 года. Помощью охвачено более 1400 семей с 1662 детьми. Центр обработал почти 4,5 тыс. обращений, свыше тысячи — в этом году. Семьям передали более 32 тыс. продуктовых наборов.

В центре «Голубая речка» реабилитацию прошли более 160 человек. Фонд «Защитники Отечества» сопровождает 290 ветеранов, включая 98 человек с инвалидностью. При поддержке фонда и администрации 45 бойцов освоили профессию и нашли работу. Ассоциация организовала 14 промышленных туров.

Трое ветеранов прошли программу «Герои Подмосковья». Переподготовку организовали в Одинцовском филиале МГИМО, бесплатные программы подготовил РЭУ имени Плеханова. В декабре в Звенигороде планируют начать тренировки по карате, в Одинцово готовят секции фиджитал-бокса, настольного тенниса и метания ножей.

Помощь фронту оказывают 49 объединений и почти 6 тыс. жителей. С 2022 года направлено более 2300 тонн грузов. В планах — Дом Ассоциации для встреч и мероприятий. На форуме удостоверения вручили еще 20 ветеранам; отделение объединяет 235 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.