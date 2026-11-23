Первый открытый вокально-хоровой фестиваль-конкурс имени С. И. Танеева и Д. Д. Шостаковича прошел 20 ноября в Люберецком дворце культуры. Он объединил 275 солистов и участников вокальных и хоровых коллективов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На фестиваль приехали исполнители из Люберец, Дзержинского, Москвы, Ленинского и Раменского городских округов. На одной площадке встретились учащиеся образовательных организаций, представители учреждений культуры и самостоятельные творческие коллективы.

Участники из 12 базовых учреждений соревновались в трех номинациях: «Сольное вокальное исполнительство», «Вокальные ансамбли» и «Хоровое исполнительство». Программа включала 18 выступлений — семь сольных номеров и 11 выступлений вокальных и хоровых коллективов.

Три представителя Люберец стали лауреатами I степени, один — лауреатом II степени. Участники из Дзержинского получили по одному званию лауреата I, II и III степени.

«Благодарим участников, руководителей коллективов, концертмейстеров и членов жюри за подготовку, профессионализм и вклад в проведение фестиваля», — отметили в комитете по культуре и туризму городского округа Люберцы.

Фестиваль стал площадкой для профессионального и творческого общения исполнителей разных поколений, обмена опытом и поддержки вокально-хорового искусства.

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