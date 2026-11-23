Юные пациенты попробовали себя в роли медицинских работников. В конкурсе «Покорми больного» дети забрасывали игрушечные таблетки, отгадывали загадки и решали медицинский кроссворд. Волонтеры также подготовили аквагрим, блеск-тату, танцы и игры с мячом.

«Я очень рада, что такой праздник устроили в честь нас», — сказала пациентка кардиологического отделения Ангелина.

Специалист по работе с молодежью структурного подразделения «Вектор» Екатерина Бароновская рассказала, что в программе участвовал доктор Пилюлькин, а дети становились маленькими хирургами, стоматологами и логопедами. Организаторы стремились помочь ребятам отвлечься от больничных будней.

Программу подбирали с учетом состояния пациентов. Заведующая приемным отделением, врач-педиатр Ольга Зайцева подчеркнула, что при кардиологических заболеваниях развлечения должны быть непродолжительными и не слишком активными, но интересными и яркими.

Ольга Зайцева работает педиатром 25 лет. По ее словам, положительные эмоции особенно важны для детей, которые проходят лечение вдали от дома и семьи. Встреча дала пациентам возможность поиграть, пообщаться и ненадолго отвлечься от процедур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.