Студенты и выпускники МФТИ, а также участники клубов из Москвы и других городов встретились на средневековых боях в Долгопрудном 22 ноября. Сражения на хоккейной площадке кампуса организовал студенческий клуб исторического моделирования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Десятки участников в железных доспехах сразились на мечах и алебардах, использовали луки. Встреча прошла в воскресенье, 22 ноября, на хоккейной площадке кампуса МФТИ в Долгопрудном.

Руководитель фехтовального направления клуба, магистрант первого года МФТИ Леонид Дорофеев рассказал, что участники используют гуманизированное оружие — безопасное для жизни. По его словам, травмы случаются редко и обычно представляют собой спортивные повреждения: вывихи, растяжения и другие. Занятия позволяют осваивать технику и тактику боя, развивать личное мастерство и навыки командной работы.

Клуб исторического моделирования работает на Физтехе с 2003 года. Он объединяет четыре направления: дуэльное фехтование, стрельбу из традиционного лука, массовые бои и танцы — от менуэтов до аргентинского танго.

Следующее сражение предположительно состоится в феврале. Анонс опубликуют в аккаунтах МФТИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.