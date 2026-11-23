С 2027 года мигрантам с доходом ниже прожиточного минимума или без данных о заработке будут аннулировать патенты. Им придется покинуть Россию, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Начальник Управления по вопросам миграции областного Главного управления МВД России Мария Якушева рассказала о новых правилах в программе «Акцент». Федеральная налоговая служба будет автоматически передавать сведения о доходах иностранцев.

«В автоматическом режиме к нам в базу будут падать данные из федеральной налоговой службы. Мы будем онлайн видеть, у кого этот минимум не подтвердился в течение месяца. Мы этим гражданам разрешительные документы аннулируем и им дается 15 дней для того, чтобы покинуть территорию страны, включая всех членов семьи», — пояснила Якушева.

По ее словам, ужесточение правил призвано снизить нагрузку на социальную сферу: иностранные работники приезжают с многочисленными родственниками.

За этот год из Свердловской области выдворили 14 тысяч нелегальных мигрантов — в 14 раз больше, чем годом ранее. В регионе находятся 90 тысяч иностранцев, преимущественно из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Индии и Китая. За нарушения 579 юридических лиц оштрафовали на 57 млн рублей.

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