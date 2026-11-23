сегодня в 17:27

Экс-продюсера Бузовой и Билана Магеррамова нашли мертвым в Москве

Тело музыкального продюсера Эльмира Магеррамова обнаружили на западе столицы. По предварительным данным, 36-летний мукжчина покончил с собой, сообщает SHOT .

Труп нашли в полдень на улице Василия Ланового. Обстоятельства гибели выясняются. Кроме самоубийства рассматривается версия, что с продюсером произошел несчастный случай.

Магеррамов был известным музыкальным менеджером. Он сотрудничал с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, Artik & Asti и T’Killah.

Погибший заявлял о большом опыте работы в шоу-бизнесе. В последнее время он не участвовал в громких проектах. Продюсер раскручивал начинающую певицу SLAVYANA (Кристину Журавлеву).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.