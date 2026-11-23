Инфаркт может проявляться внезапной слабостью, одышкой, изжогой и перебоями в работе сердца. Ждать боли за грудиной опасно, сообщает MIR24.TV .

Кардиолог Рэна Асланова из Университетской клиники Российского университета дружбы народов отнесла к нетипичным симптомам также обильный пот, дискомфорт в животе, обмороки и сильное головокружение. Кардиолог Андрей Спасский предупредил: холодный пот, падение давления или потеря сознания требуют немедленного вызова скорой.

Особенно важен первый час после появления симптомов — «золотой час». Чем раньше врачи восстановят кровоток, тем меньше пострадает сердечная мышца. За неделю-две до приступа привычная стенокардия может измениться: боль возникает чаще, усиливается и появляется при меньшей нагрузке.

«Предынфарктное состояние легче лечить, чем уже развившийся инфаркт миокарда. Поэтому обращать внимание стоит уже на первые изменения в привычном течении приступов», — заключил Спасский.

При подозрении на инфаркт нужно вызвать 103, прекратить нагрузку, сесть или лечь. Не следует самостоятельно ехать в больницу. Обезболивающие могут замаскировать опасное состояние. Офтальмолог Светлана Петухова также предостерегла от самостоятельного приема аспирина: он может усилить кровотечение.

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