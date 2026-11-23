Спрос на электромобили растет, но дорогие общественные зарядки мешают их распространению. Перспективы транспорта оценили автоэксперты Олег Осипов и Антон Шапарин, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В Янино-1 открылся первый специализированный дилерский центр электромобилей и гибридов Geely. По данным «Авито Авто», за десять месяцев 2026 года спрос на электрокары в России вырос на 3%, на отдельные модели — на 10%. Средняя цена составила 6,7 миллиона рублей.

Олег Осипов считает, что климат Петербурга и Ленобласти не мешает эксплуатации таких машин: зимой лишь сокращается запас хода. Эксперт ожидает расширения российского производства электрокаров.

«Хотим мы того или нет, а электромобили — это будущее. Кроме того их довольно выгодно использовать в городах», — отметил эксперт.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин согласен лишь отчасти. По его оценке, электрокары удобны прежде всего владельцам собственной зарядки дома или в подземном паркинге. Остальным придется платить по высоким публичным тарифам.

Шапарин отметил, что на рынке преобладают китайские модели, нередко с белорусской регистрацией. Зарядная инфраструктура расширяется, но многие городские станции простаивают: владельцы предпочитают заряжать машины дома.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.