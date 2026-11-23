Катки с искусственным льдом откроются этой зимой в 34 городских округах Подмосковья. Всего будут работать 48 сезонных площадок, в том числе пять новых, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Главы муниципалитетов должны обеспечить готовность 48 сезонных катков с искусственным льдом к открытию 1 декабря 2026 года. Площадки будут работать в 34 городских округах — от Балашихи и Богородского до Электростали и Щелково.

Новые площадки появятся в Балашихе в парке «Пестовский», в Дубне на стадионе «Волна», в Истре в лесопарке «Соколиная гора», в Пущино в микрорайоне «В» и Центральном парке, а также в Центральном парке Щелкова.

Все катки будут работать по единому стандарту качества. На площадках предусмотрены теплые пункты проката с современным инвентарем, шкафчики для вещей, воздушные сушки для ботинок и турникеты. Для посетителей оборудуют зоны ожидания и туалетные модули.

Для поддержания качества льда используют специализированную заливочную технику, за состоянием покрытия следят между сеансами. Все катки подключат к системе видеонаблюдения с интеграцией в единую сеть для обеспечения безопасности и контроля заполняемости.

Бронирование сеансов будет доступно с 1 декабря на платформе «Спорт Подмосковья».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.