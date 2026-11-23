23 ноября пользователи в России потеряли доступ к лаунчеру Rockstar Games, авторизации и GTA Online. Причиной могли стать технические неполадки или проблемы сетевой связности, сообщает Газета.ru .

Технический директор АО «Элвис-Плюс» Алексей Бражкин пояснил, что запуск GTA Online зависит от лаунчера, серверов авторизации и других сетевых компонентов. Даже частичный сбой может помешать входу в аккаунт или запуску игры.

Если проблемы затронули преимущественно Россию, возможны нарушения маршрутизации, ограничения доступа к отдельным зарубежным IP-адресам или сбои промежуточных сетевых сервисов. По оценке эксперта, наиболее вероятны неполадки сетевой инфраструктуры или доступа к серверам авторизации. Массовые жалобы сами по себе не доказывают блокировку или кибератаку.

«Утверждать, что Rockstar заблокировали в России, оснований пока нет», — заключил Бражкин.

Для выяснения причин эксперт предложил сопоставить географию жалоб, доступность серверов из других стран и официальную информацию Rockstar Games.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.