В Балашихе построят спорткомплекс с двумя бассейнами к 2029 году

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось на улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Завершить проект планируют до конца 2029 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инвестиции в новый спорткомплекс составят 440 млн рублей. Здание площадью 7,6 тыс. кв. м будет состоять из двух корпусов, соединенных переходной галереей.

В одном корпусе разместят бассейн на 160 посетителей в смену и два тренажерных зала общей площадью более 1,6 тыс. кв. м. Во втором оборудуют бассейн на 100 посетителей в смену и зону отдыха с парными. Также в комплексе появятся помещения для занятий аэробикой и лечебной физкультурой. Здесь создадут 39 рабочих мест.

Проект сопровождает центр содействия строительству Московской области. Он помог застройщику получить исходную разрешительную документацию и разрешение на строительство. В компании «ЛАНГДЕЛЛ» отдельно отметили эту поддержку. Надзор за работами осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.