Единый день диспансеризации прошел 21 ноября во взрослой поликлинике Волоколамска. Обследование прошел 31 человек старше 18 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В субботу, 21 ноября, жители Волоколамского округа за несколько часов прошли комплексную проверку здоровья во взрослой поликлинике. Обследование включало анкетирование и первичный осмотр терапевта. Участники также могли сделать электрокардиографию, рентгенографию органов грудной клетки, сдать общий и биохимический анализы крови.

«По итогам первичного этапа некоторые пациенты будут направлены на второй, более углубленный этап диспансеризации. Дополнительная диагностика назначается при обнаружении любых отклонений, что помогает своевременно выявить скрытые риски и установить верный диагноз», — рассказал заведующий взрослой поликлиникой Волоколамска Руслан Корсаков.

Он отметил, что регулярные проверки особенно рекомендуются людям старше 40 лет. В этом возрасте возрастает вероятность развития гипертонии, сахарного диабета и злокачественных новообразований. Ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение и избежать серьезных последствий.

Пройти диспансеризацию во взрослой поликлинике Волоколамска можно и в будние дни с 8:00 до 12:00. Запись доступна через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по единому номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.