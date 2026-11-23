Врачи Орехово-Зуевской больницы разработали и внедрили новый протокол лечения пожилых пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости. Он позволяет быстрее проводить операции и начинать восстановление, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пожилых пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости теперь госпитализируют непосредственно в реанимацию. Там их оперативно обследуют и стабилизируют состояние. На следующий день проводят операцию — эндопротезирование или остеосинтез при чрезвертельных переломах.

«Смена тактики лечения пациентов пожилого возраста проводится в строгом соответствии с актуальными клиническими рекомендациями. Основной принцип нового подхода заключается в следующем: чем раньше выполнено оперативное вмешательство и чем быстрее пациент активизируется после него, тем благоприятнее прогноз», — рассказал заведующий травмоцентром, доктор медицинских наук, профессор, врач-травматолог-ортопед Эдуард Солод.

По его словам, новый протокол позволил сократить время пребывания в больнице до операции и продолжительность послеоперационного периода. Такой подход существенно снижает риск послеоперационных осложнений.

Переломы проксимального отдела бедренной кости приводят к обездвиженности, которая повышает риск пролежней и пневмонии. Поэтому важнейший фактор успешного лечения — ранняя активизация. При новом подходе пациенты начинают вставать уже на второй-третий день. Это влияет на качество и продолжительность их жизни.

Орехово-Зуевская больница продолжает внедрять современные протоколы для повышения качества медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.