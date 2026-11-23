Один из столичных вузов ошарашил студентов своим требованием предоставить документы, подтверждающие вакцинацию против кори или наличие иммунитета к заболеванию. Тем, кто это не сделает, пригрозили отстранением от занятий без уважительной причины до 9 декабря якобы из-за карантинных ограничений.

Старост обязали собрать со всех студентов справки, сертификаты о вакцинации или выписки с результатами анализа на антитела к кори. Нюанс заключается в том, что информацию о необходимости отчитаться о прививке разместили в общем чате в пятницу вечером, а передать сведения администрации вуза потребовали уже в понедельник, 23 декабря.

Сама справка по форме 062 готовится 5 рабочих дней — к указанной дате получить ее просто нереально. На вопрос о том, что делать студентам, которые не станут сдавать анализ или не успеют получить результаты в установленный срок, вуз дал неожиданный ответ: «Отстранение от занятий без уважительной причины до предоставления документов о вакцинации».

Несколько законны требования

Само отсутствие справки еще не доказывает отсутствие прививки или иммунитета к заболеванию, подчеркнул в беседе с РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин. Например, если студент действительно был ранее привит против кори, но не успел получить документальное подтверждение, его ситуация отличается от ситуации студента, который отказался от вакцинации.

«В марте 2024 года Роспотребнадзор выпустил специальное разъяснение — письмо от 20.03.2024 № 09-3510-2024-40. В нем ведомство указало, что вакцинация против кори проводится в 1 год, а ревакцинация — в 6 лет. Лица, контактировавшие с больным корью, не болевшие ранее и не имеющие сведений о прививках, подлежат иммунизации по эпидемическим показаниям, а при отказе они отстраняются от коллектива. Человек, получивший одну прививку в детстве, должен пройти ревакцинацию, чтобы посещать места, в котором выявлены очаги кори», — пояснил эксперт.

По его словам, вузу следует оформлять принятое в отношении конкретного студента решение документально, например, приказом или распоряжением уполномоченного лица.

«В законе № 157-ФЗ „Об иммунопрофилактике инфекционных болезней“ нет отдельного универсального требования, чтобы каждый случай отстранения обязательно оформлялся приказом. Однако студент вправе запросить письменное решение или копию документа, на основании которого ограничено посещение занятий», — добавил юрист.

Он назвал требование вуза о предоставлении справки за один день невыполнимым. Если администрация в пятницу вечером сообщает, что документы нужно предоставить в понедельник утром, она должна учитывать объективную возможность их получения.

«В действиях студента отсутствуют какие-либо нарушения, но если существует законное решение об ограничительных мероприятиях, сам факт заказа справки не обязательно дает право продолжать посещение занятий. Студенту необходимо собрать все доказательства его добросовестного поведения, а именно: скриншот обращения через mos.ru, подтверждение регистрации обращения в поликлинике, при наличии — копию прививочного сертификата или выписку из медицинской карты и т. д. Это позволит подтвердить, что студент не уклоняется от предоставления документов», — заявил Костин.

Если в вузе нет подтвержденного очага кори и отсутствует специальное постановление об ограничительных мероприятиях, в таком случае требование предоставить документы может иметь организационный характер, но само по себе отсутствие справки в течение одного рабочего дня не создает автоматического законного основания для отстранения. Особенно если студент подтверждает наличие двух прививок и обращение за получением медицинских справок.

«Обжаловать решение об отстранении можно, причем я бы рекомендовал сначала обратиться письменно к руководству вуза, а затем при необходимости в надзорные органы. Если руководство вуза считает свои действия по отстранению законными, то следует обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, в крайнем случае — в суд», — заключил юрист.

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