Эндоскописты Мытищинской городской больницы экстренно извлекли украшение для пирсинга языка, которое случайно проглотила пациентка. Острый конец крепления застрял в слизистой двенадцатиперстной кишки и угрожал прободением ее стенки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина обратилась в приемное отделение Мытищинской городской больницы с дискомфортом в желудочно-кишечном тракте. Врачи выяснили, что она случайно проглотила металлическое украшение для пирсинга языка. Обследование выявило инородное тело на выходе из желудка — в просвете луковицы двенадцатиперстной кишки. Острый конец крепления застрял в слизистой оболочке, поэтому консилиум решил провести экстренное вмешательство.

«Луковица двенадцатиперстной кишки является анатомически узким местом. Заостренный металлический предмет, находясь там, создавал критический риск перфорации, то есть прободения стенки органа», — рассказал заведующий отделением эндоскопии Сулейман Ахмедов.

Врачи извлекли украшение эндоскопическим методом, без осложнений. После контрольного осмотра пациентку перевели в профильное хирургическое отделение. В тот же день ее выписали в удовлетворительном состоянии.

Врачи предупредили о рисках орального пирсинга и рекомендовали воздерживаться от ношения металлических украшений в полости рта. При проглатывании украшения необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.