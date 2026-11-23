Почти 850 тыс детей в Подмосковье привились от гриппа

Вакцинацию против гриппа с начала прививочной кампании в Московской области прошли почти 850 тыс. детей. Привиться бесплатно можно в поликлиниках по месту прикрепления и образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации против гриппа. По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, с ее начала привились почти 850 тыс. детей.

«Вакцинация позволяет защитить ребенка от тяжелого течения гриппа, его последствий и возможных осложнений», — рассказал Максим Забелин.

Детям делают прививки бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления и образовательных учреждениях. Перед процедурой ребенка обязательно осматривает медицинский работник, чтобы исключить возможные противопоказания. Для вакцинации в образовательном учреждении необходимо письменное согласие родителей или законных представителей.

Для прививки в поликлинике нужно записаться на прием к врачу. Это можно сделать через региональный портал госуслуг «Здоровье», по номеру 122 или через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.