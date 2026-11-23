В Лобне обновляют канализационные сети для 3,5 тыс жителей

Реконструкция системы водоотведения в микрорайоне Восточный в Лобне достигла готовности более 70%. Обновление сетей улучшит отведение стоков для 3,5 тыс. жителей частного сектора, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы ведутся вдоль улиц Киово и Павлика Морозова. Общая протяженность новых сетей составит 3 тыс. метров. Трубы прокладывают открытым и закрытым способами. Уже уложено 2180 метров безнапорных и 470 метров напорных трубопроводов.

Монтаж труб выполнен на 83%, разработка грунта в траншее и обратная засыпка — на 82% каждая, устройство колодцев — на 80%. Готовность оснований из песка и щебня составляет по 40%, укрепления откосов — 37%, асфальтирования дорог — 30%.

Реконструкцию проводят по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Она позволит улучшить сбор и отведение сточных вод в частном секторе, где живут 3,5 тыс. человек.

Сотрудники управления технического надзора капитального ремонта совершили уже 140 выездов на объект. Они проверяют глубину траншей, правильность укладки труб, герметичность колодцев и соответствие работ проектной документации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.