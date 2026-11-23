Предприниматели Московской области смогут бесплатно изучить правила работы с системой «Честный знак» на онлайн-семинарах 24–26 ноября, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Эксперты ООО «Оператор-ЦРПТ» разберут требования к маркировке, автоматизацию и типичные ошибки участников оборота товаров. Программа рассчитана на производителей, торговые организации и предпринимателей Подмосковья.

24 ноября в 10:00 пройдет вебинар о дорожной карте маркировки товаров для дома и интерьера. В 11:00 начнутся два эфира: о маркировке остатков игр и игрушек и подготовке ко второму этапу обязательной маркировки бакалеи — круп, макарон, муки, смесей для теста, каш, мюсли, картофеля быстрого приготовления и меда.

25 ноября в 10:00 состоится открытый микрофон по маркировке игр и игрушек. В 11:00 начнется вебинар для производителей и поставщиков кормов для животных о функциях личного кабинета государственной системы мониторинга товаров при партионном учете. В 12:00 пройдет заседание рабочей группы по изменению порядка регистрации карточки товара в группе «Пиво».

26 ноября в 09:30 проведут открытый микрофон для легкой промышленности. В 10:00 начнется вебинар по маркировке стройматериалов — от нанесения кода до продажи. В 11:00 одновременно пройдут партнерский вебинар «Маркировка бакалейной продукции с 1 декабря 2026 года: новые требования и автоматизация с DataMobile» и открытый микрофон по электронному документообороту при работе с ветеринарными препаратами.

Минсельхозпрод региона напомнил, что все мероприятия бесплатны. Повышение цифровой грамотности сотрудников помогает обеспечить законность оборота продукции и защитить жителей от некачественных товаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.