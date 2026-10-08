Оператор дронов Мэджик рассказал о работе на Ореховском направлении

Оператор беспилотников с позывным Мэджик рассказал о работе на Ореховском направлении и тяжелом ранении после атаки дрона. Сейчас он восстанавливается, сообщает RT .

Мэджик служит в спецбатальоне беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии. В разговоре с военкором RT Владом Андрицей он назвал удары по блиндажам противника любимой задачей. На его счету также есть пораженные пикапы.

Боец пришел на специальную военную операцию в 2023 году и сначала служил в пехоте. Позже он стал оператором беспилотников в батальоне «Призрак», а еще через год отправился на Запорожское направление. Мэджик в числе первых заходил на позиции у Орехова. Бойцы нашли место, с которого видно весь город.

Во время одного из выходов военные заряжали дрон и не заметили подлета беспилотника противника. После атаки Мэджик решил, что сломал палец, и пробежал 50 м к своим.

«Потом думаю: что-то на ногу тяжело наступать. Оказалось, что у меня полностью нога сломана. Все кости сломаны», — рассказал военный.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.