Louis Vuitton зарегистрировал новые товарные знаки в России — СМИ
«SHOT Проверка»: Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в РФ
Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в Роспатенте, утверждает «SHOT Проверка». По данным канала, бренд планирует продавать на российском рынке украшения, парфюмерную воду, часы, косметику и прочее.
Заявки от Louis Vuitton рассматривались в Роспатенте с октября 2024 года. Утверждается, что люксовая компания старалась проводить юридические процедуры непублично.
Три года назад Louis Vuitton временно закрыл свои бутики в России. В марте 2025 года LV также решил не продлевать договор аренды с московским ЦУМом.
Тем временем южнокорейский конгломерат Hyundai также оформил новые товарные знаки в России.