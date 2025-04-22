Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в Роспатенте, утверждает «SHOT Проверка» . По данным канала, бренд планирует продавать на российском рынке украшения, парфюмерную воду, часы, косметику и прочее.

Заявки от Louis Vuitton рассматривались в Роспатенте с октября 2024 года. Утверждается, что люксовая компания старалась проводить юридические процедуры непублично.

Три года назад Louis Vuitton временно закрыл свои бутики в России. В марте 2025 года LV также решил не продлевать договор аренды с московским ЦУМом.

Тем временем южнокорейский конгломерат Hyundai также оформил новые товарные знаки в России.

