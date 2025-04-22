Hyundai может вернуться в Россию

Изготовитель автомобилей и другой техники Hyundai из Южной Кореи, который ранее остановил производство и реализацию машин в РФ, оформил в Роспатенте минимум четыре товарных знака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

После регистрации четырех товарных знаков, Hyundai имеет право изготавливать и реализовывать в РФ легковые машины, автобусы, грузовики, тягачи и тракторы. Помимо этого, фирма сможет реализовывать шины, колеса, двигатели, а также ряд иных запчастей для машин.

Hyundai пытался зарегистрировать товарные знаки в России с 2024 года. Роспатент дал такое разрешение в апреле 2025 года. Срок действия — до 2034 года.

Ранее компания Kia зарегистрировала товарные знаки в России.