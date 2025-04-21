KIA зарегистрировала новые товарные знаки в России

Сразу четыре товарных знака от южнокорейского производителя KIA прошли проверку и в итоге одобрены в России. Благодаря новым товарным знакам компания сможет проектировать в том числе автомобильные заводы в РФ, производить масла, автомобили и заниматься их обслуживанием, сообщает SHOT .

Благодаря одному товарному знаку южнокорейский производитель сможет проектировать заводы и промышленные предприятия в России. Еще два товарных знака дают право иностранной компании на производство масел и машин, а также на обслуживание последних. Четвертый товарный знак относится к технологической отрасли, благодаря нему можно удаленно активировать разные функции в автомобиле.

Заявки на регистрацию четырех товарных знаков в KIA подали в период с августа по сентябрь 2024 года. Результаты проверок стали известны только сейчас.

В 2023 году концерн Hyundai продал свое производство российскому юридическому лицу с последующей возможностью выкупа в период определенного времени. На данный момент завод выпускает автомобили марки Solaris, под которой скрываются всем известные популярные модели Hyundai и Kia.

Ранее в Сети появилась информация, что в Россию может вернуться IKEA. С вероятностью до 95% это может произойти уже во второй половине 2026 года.