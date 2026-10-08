«Петербургский дневник» запускает проект о врачах и их питомцах

Новый проект расскажет о петербургских докторах и их домашних животных. Первым героем стал главный врач городской поликлиники № 40 Дмитрий Ченцов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Дмитрий Ченцов также входит в редакционный совет «Петербургского дневника». У него живет леонбергер Великий Медведь Грэй, которому 2,5 года. С собакой мирно уживаются мейн-кун Шериф, кошка Василиса и сухопутная черепаха Игорь.

Ченцов рассказал, что леонбергер — крупная порода с уравновешенным характером, выведенная в Германии в XIX веке. Однажды они с супругой увидели такую собаку на прогулке и решили завести ее после переезда в загородный дом. По словам врача, Грэй добрый, веселый, любит детей и объятия.

Супруга доктора давно хотела мейн-куна — так в семье появился рыжий Шериф. За городом он стал отличным охотником и охранником территории. Василису семья встретила на улице промозглым ноябрьским вечером, после чего кошка осталась жить с ними.

«Любим животных, потому что они — благодарные существа, несут в нашу жизнь добро, сопереживание, тепло. Они для нас кусочек жизни, а мы для них и есть вся жизнь!» — рассказала семья Дмитрия Ченцова.

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