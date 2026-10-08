В Москве 9 и 10 октября ветер усилится до 15 м/с

В пятницу и субботу Москву ожидает порывистый ветер, а во второй половине дня 9 октября начнется дождь. Прогноз дала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает RT .

В ночь на пятницу, 9 октября, синоптик прогнозирует переменную облачность без осадков и около +7…+9 градусов. Днем температура составит +15…+17 градусов. Ветер будет юго-западным.

В субботу, 10 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью временами пройдет дождь, температура останется на уровне +7…+9 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +12…+14 градусов. Порывы ветра до 15 м/с сохранятся в течение всех суток.

В воскресенье, 11 октября, атмосферное давление в столице повысится, сообщила Позднякова.

«Ночью переменная облачность без существенных осадков с температурой до +6…+8 градусов. Днем также без существенных осадков и +11…+13 градусов», — заключила синоптик.

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