Врач-гастроэнтеролог Исаева объяснила, почему осенью обостряются болезни желудка

Смена рациона и осенний стресс могут вызвать тяжесть в желудке, изжогу и боли. Обострения связаны скорее с изменением привычек, чем с календарем, сообщает «Крымская газета» .

Гастроэнтеролог Ирина Исаева пояснила: переход на жирную и жареную пищу повышает выработку кислоты и замедляет моторику. Стресс, короткий день и похолодание повышают уровень кортизола, который вызывает спазм сосудов слизистой желудка. Самолечение противовоспалительными препаратами и антибиотиками также может навредить пищеварению.

«На долю H. Pylori приходится до 90% случаев гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки: она провоцирует избыточную выработку соляной кислоты и повреждает слизистую», — предупредила Исаева.

При сохраняющемся дискомфорте врач рекомендовала проверить наличие Helicobacter pylori — бактерии, вызывающей воспаление слизистой желудка. Для диагностики подходит ¹³С-уреазный дыхательный тест или другой метод.

При гастрите питание должно быть регулярным и щадящим: небольшие порции 4–5 раз в день, теплая пища, каши, супы, тушеные овощи и нежирный белок. На время обострения стоит ограничить острое, жареное и жирное. Для снижения ночного заброса кислоты рекомендуется ужинать за 3–4 часа до сна и приподнимать изголовье кровати на 15–20 см.

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