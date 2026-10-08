Волонтеры Одинцовского округа могут участвовать в конкурсе лидеров движения

Жители Одинцовского округа старше 15 лет, занимающиеся волонтерством, могут принять участие в конкурсе лидеров движения «Волонтеры Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс лидеров движения «Волонтеры Подмосковья» пройдет в два этапа — муниципальный и региональный. Главным испытанием станет публичное выступление. Участникам нужно рассказать о своем опыте, поделиться взглядом на развитие движения и предложить идеи для муниципального штаба.

По итогам конкурса 100 волонтеров получат статус лидера и пройдут обучение в 2027 году. Они научатся публично выступать, работать с соцсетями, проводить тренинги и проектировать инициативы. После обучения лидеры отправятся в школы и молодежные центры, чтобы рассказывать подросткам о волонтерстве.

Участвовать может любой житель Одинцовского округа старше 15 лет, который занимается волонтерством. Правила и условия конкурса доступны в разделе штабов регионального движения «Волонтеры Подмосковья», у координатора движения по ссылке.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.