Михаил Криворучко проверил общественные территории Павловского Посада

На Вачевской улице Михаил Криворучко проверил благоустройство малой общественной территории. Готовность работ составляет 20%. Здесь разрабатывают траншеи, устанавливают закладные и прокладывают трубопроводы. Завершить благоустройство планируют до 1 декабря.

Проект предусматривает детскую игровую площадку с песочным двориком, освещенную площадку для футбола, пешеходные дорожки, лавочки, качели с перголой, уличное освещение и камеры системы «Безопасный регион».

Следующими точками объезда стали парк Победы и аллея Славы. Криворучко пообщался с жителями микрорайона. Аллея давно нуждается в ремонте, и ее обновление остается одной из задач по созданию комфортного пространства для отдыха.

Участники объезда также посетили дворы, по которым поступило больше всего обращений граждан. Городским службам поставили задачи и обозначили сроки их выполнения.

В завершение проверили парк Меленки. Он востребован жителями и содержится в ухоженном состоянии. Небольшие замечания планируют устранить в ближайшее время.

Криворучко в целом остался доволен результатами объезда. В период активного листопада все службы задействованы в наведении порядка на территории округа.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.