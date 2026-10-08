«Маскерс» из Наро-Фоминска выступил на «Театральном поединке»

Объединение «Маскерс», в которое вошли студии «Маска» и «Мечтатели» городского дворца культуры «Созвездие» Наро-Фоминска, приняло участие в осеннем этапе Московского областного проекта «Театральный поединок». Он прошел 6 октября в Обухове.

На площадке встретились команды из Ивантеевки, Видного, Ногинска и Наро-Фоминска. Особое внимание в программе уделили импровизации: участники «Маскерс» демонстрировали умение держаться на сцене и быстро находить творческие решения. Несмотря на соревновательный формат, команды поддерживали друг друга.

Группа поддержки «Маскерс» подготовила к каждому раунду новые кричалки. Жители Наро-Фоминского округа также поддерживают артистов и ждут итогов осеннего этапа, которые станут известны 12 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.