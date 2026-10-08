В Наро-Фоминске представители администрации обсудили с жителями ремонт дома

Представители администрации встретились 7 октября с жителями на улице Латышской в Наро-Фоминске. Участники обсудили состояние дома и придомовой территории, а также проверили исполнение поручений по ранее поступившим обращениям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На рабочей встрече представители администрации и служб разобрали вопросы, которые ранее поднимали жители улицы Латышской, и обсудили пути их решения. Особое внимание уделили состоянию дома и прилегающей территории.

Представитель управляющей компании подтвердил, что в ближайшее время запланирован ремонт межпанельных швов и доводчиков в подъезде. Работы включены в график и находятся на контроле.

Жителям также разъяснили, что установка домофона и приобретение необходимого оборудования относятся к ответственности собственников жилья. Решения об этих работах и расходы на них должны принимать на себя собственники.

Участники встречи указали на выбоины в асфальте у входа в подъезд. Они создают неудобства, особенно в дождливую погоду, в том числе для маломобильных граждан. По итогам обсуждения Дмитрий Геннадьевич Утва поручил представителю МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» устранить дефекты покрытия. Вопрос взят на особый контроль, сроки выполнения работ будут отслеживать.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.